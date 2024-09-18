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В школах с возобновлением занятий растет заболеваемость детей различными вирусными инфекциями, в том числе Covid-19. В этом учебном году школы больше не получают закупленных государством тестов, поэтому некоторые учебные заведения планируют приобретать их за свой счет.

В этом учебном году в основной школе Валлес Баускского края учатся 108 детей. Как рассказал ReTV директор школы Янис Виеглиньш, на прошлой неделе он каждый день узнавал о заболевшем школьнике или учителе. "Школьники сидят рядом с дежурным и ждут, пока родители их заберут. В некоторых классах отсутствует половина детей. В нашей начальной школе двое из четырех учителей больны ковидом".

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