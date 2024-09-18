"Эти ставки очень высоки. Они с большим отрывом самые высокие в еврозоне. Дело не в том, что мы просто находимся на вершине — ставки у нас выше, чем в любой другой стране", - заявил в программе Spried ar Delfi экономист Банка Латвии Карлис Вилертс, рассуждая о низкой активности кредитования и росте популярности небанковских кредиторов.

Кроме того, и требования к залогу часто настолько жесткие, что некоторым предприятиям трудно их выполнить. Как говорится в отчете о финансовой доступности, подготовленном Банком Латвии, почти все кредиты, выданные латвийским предприятиям в 2023 году, были полностью обеспечены, то есть стоимость залога покрывала или превышала основную сумму кредита. Почти у трех четвертей кредитов стоимость залога как минимум в полтора раза превышает стоимость кредита, а примерно у половины кредитов - даже в два раза.