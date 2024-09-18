Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям решила в среду передать на рассмотрение коллективную инициативу граждан Латвии о запрете прокатных электросамокатов, но не для того, чтобы запретить этот вид транспорта, а для поиска решений по защите пешеходов.
Инициатива Даце Триллере была опубликована на портале manabalss.lv в апреле 2023 года, и с тех пор ее подписали более 10 000 человек.
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