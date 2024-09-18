Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям решила в среду передать на рассмотрение коллективную инициативу граждан Латвии о запрете прокатных электросамокатов, но не для того, чтобы запретить этот вид транспорта, а для поиска решений по защите пешеходов.