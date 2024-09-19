Крупный проект модернизации железнодорожных перронов, который должен был завершиться в конце прошлого года, не будет закончен даже в следующем году. "Хотя я в этой компании всего три месяца, прошу прощения у всех жителей Латвии за то, что ситуация такова", - заявил в программе Spried ar Delfi председатель правления VAS Latvijas Dzelzceļš Артис Гринбергс.

По текущим планам, в течение следующих полутора лет нужно сдать в эксплуатацию 48 модернизированных перронов по всей Латвии. "Сейчас договоры, заключенные в 2021 году, очень проблематичны – с точки зрения управления, того, как они заключены со строителями. Но на данный момент создана команда, чтобы упорядочить эти процессы", - сказал руководитель Latvijas Dzelzceļš.

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