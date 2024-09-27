С 1 октября жители могут начать голосовать по 21 проекту, представленному районными обществами и жителями на конкурс. Самые популярные или получившие наибольшее количество голосов будут реализованы. Однако за несколько дней до голосования Рижская дума решила исключить несколько проектов, сославшись на то, что они не соответствуют требованиям. Представители нескольких районов недовольны сложившейся ситуацией и обещают обжаловать решение.

Что такое конкурс проектов?

Конкурс проводится в Риге с 2019 года. Его цель - дать жителям возможность решить, как использовать городской бюджет для улучшения среды в их районе. С 2025 года все самоуправления Латвии должны проводить такие конкурсы.

В Риге с 2019 года было поддержано 46 проектов, представленных жителями. В прошлом году 30 проектов были вынесены на голосование и десять получили поддержку.

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