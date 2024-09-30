Хотя умение и готовность предприятия Pasažieru vilciens реагировать на технические проблемы с новыми поездами значительно улучшились, не исключено, что какие-то сбои могут происходить и предстоящей зимой, заявил в программе Delfi TV Kāpēc министр сообщения Каспарс Бришкенс. Поскольку в Латвию недавно доставлены все 32 купленных поезда Škoda, заказчик – Pasažieru vilciens – рассматривает вопрос о штрафах за задержку доставки и поломки поездов зимой. Министр заявил, что не вмешивается в этот процесс, но отметил, что ранее речь шла о нескольких сотнях евро.