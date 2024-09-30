Хотя умение и готовность предприятия Pasažieru vilciens реагировать на технические проблемы с новыми поездами значительно улучшились, не исключено, что какие-то сбои могут происходить и предстоящей зимой, заявил в программе Delfi TV Kāpēc министр сообщения Каспарс Бришкенс. Поскольку в Латвию недавно доставлены все 32 купленных поезда Škoda, заказчик – Pasažieru vilciens – рассматривает вопрос о штрафах за задержку доставки и поломки поездов зимой. Министр заявил, что не вмешивается в этот процесс, но отметил, что ранее речь шла о нескольких сотнях евро.
На вопрос зрителя, что сделано для того, чтобы этой зимой проблемы с новыми поездами не повторились, министр ответил, что весной удалось улучшить ситуацию и вернуться к 97-98% пунктуальности благодаря тяжелой работе и осознанию о некоторых ошибок, допущенных при эксплуатации поездов. В настоящее время с точки зрения наличия специалистов, устранения производственных дефектов и обучения водителей Pasažieru vilciens, безусловно, гораздо более готов решать проблемы.
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