"Люди с цветочными горшками и столиками оккупируют город. Сначала они нападают на инвалидов? Где мы такое уже видели?", - отмечает телепрограмма Zebra, публикуя видеоролик с кафе на улице Авоту в Риге, которое занимает место на тротуаре, предусмотренное для парковки для людей с инвалидностью.