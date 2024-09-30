"Люди с цветочными горшками и столиками оккупируют город. Сначала они нападают на инвалидов? Где мы такое уже видели?", - отмечает телепрограмма Zebra, публикуя видеоролик с кафе на улице Авоту в Риге, которое занимает место на тротуаре, предусмотренное для парковки для людей с инвалидностью.
Портал Delfi связался с Рижской думой, чтобы выяснить, согласована ли такая "открытая терраса" с самоуправлением, и если нет, то какие санкции грозят за это предпринимателю.
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