Ранее правительство договорилось повысить акцизы на топливо со следующего года, что принесет дополнительные средства в бюджет. Министерство финансов (МФ) подсчитало, что повышение акцизов приведет к удорожанию дизельного топлива на 3,2 цента за литр, а бензина - на 2,7 цента с 2025 года.
МФ представило на утверждение поправки к Закону об акцизном налоге. Это один из 33 законопроектов, сопровождающих бюджет следующего года. Изменения в законе предусматривают постепенное повышение ставок акциза на топливо, а также повышение ставок акциза на безалкогольные сахаросодержащие напитки, алкогольные напитки и табачные изделия.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.
Пожалуйста, подождите!
Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...
Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv