Ранее правительство договорилось повысить акцизы на топливо со следующего года, что принесет дополнительные средства в бюджет. Министерство финансов (МФ) подсчитало, что повышение акцизов приведет к удорожанию дизельного топлива на 3,2 цента за литр, а бензина - на 2,7 цента с 2025 года.

МФ представило на утверждение поправки к Закону об акцизном налоге. Это один из 33 законопроектов, сопровождающих бюджет следующего года. Изменения в законе предусматривают постепенное повышение ставок акциза на топливо, а также повышение ставок акциза на безалкогольные сахаросодержащие напитки, алкогольные напитки и табачные изделия.

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