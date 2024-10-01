Ироничная и вместе с тем полная отчаяния публикация руководителя Мемориала Жаниса Липке Лолиты Томсоне на портале Satori вызвала волну негодования, как если бы камень с Кипсалы бросили в воды Даугавы. В статье она рассказала о том, чем занималась все эти годы и предположила, чем могла бы заниматься в будущем - существование музея, которым Томсоне руководит, оказалось под угрозой. Министерство культуры приняло решением о передаче обязанностей по распределению финансирования частных музеев Государственному фонду культурного капитала (VKKF), расширив программу для поддержки профессиональных неправительственных организаций в сфере культурного наследия.

Вход в музей бесплатный. "Тема музея тяжелая и сложная. Было бы несправедливо требовать от простого посетителя, который интересуется историей Холокоста и людей, спасавших евреев, плату за вход. Особенно, если мы получаем государственное финансирование", - считает директор Томсоне.

До декабря все работает в прежнем режиме, а потом придется принимать сложные решения. И не только музею Липке. В той же ситуации оказались еще несколько...

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