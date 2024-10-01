Во вторник, 1 октября, Кабинет министров утвердил разработанные Министерством культуры "Основные направления медийной политики на 2024–2027 годы", которые предусматривают также снижение доминирования русского языка в общественных медиа и обеспечение качественного содержания. В отчете Министерства культуры также упомянуты четыре направления действий медийной политики: сильная латвийская медиасреда и информационное пространство, безопасная медиасреда, независимая медиасреда и качественная медиасреда.

"Цель медийной политики Латвии — создание устойчивой, разнообразной, безопасной, качественной, стабильной, устойчивой, независимой и свободной медиасреды, в которой на национальном, региональном и местном уровнях создается качественный контент, соответствующий интересам латвийского общества и общему благу. Интересы представителей отрасли уравновешены, аудитория имеет доступ к независимой журналистике и достоверной информации, а также обладает навыками их использования. Латвия также поддерживает деятельность зарубежных масс-медиа, которые основываются на принципах демократии и свободы слова в нашей стране," говорится в документе.