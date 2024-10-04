В четверг, 3 октября, Сейм поддержал в первом чтении поправки к закону о защите прав потребителей, цель которых - введение новых ограничений на рекламу потребительских кредиторов. При этом некоторые депутаты опасаются, что поправки, наоборот, будут способствовать этой рекламе.

Поправки к закону разработало Министерство экономики и поддержало правительство, а окончательное решение примет Сейм.

Как рассказали в Минэкономики, планируется ввести новые нормы в отношении рекламы и ее содержания, чтобы уменьшить количество случаев, когда кредит выдается потребителям с введением в заблуждение. Реклама кредитных договоров должна будет включать предупреждение о том, что заимствование денег стоит денег: "Предупреждаем! Заимствование стоит денег!"

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