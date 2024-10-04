Таким образом, необходимо было выбрать кандидата, который устроил бы все страны-члены НАТО, поскольку для утверждения на посту генерального секретаря НАТО ему необходима единогласная поддержка стран-членов. "Были кандидаты из стран Балтии, но я бы сказал, что они были относительно далеки от утверждения", - резюмировал директор Центра геополитических исследований.
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