Могут ли рододендроны, которые традиционно радуют яркими красками летом, снова зацвести осенью? В этом году в Юрмале так случилось. Как выяснилось, некоторые сорта рододендронов при определенной погоде особенно склонны к сюрпризам. Подробно, от каких растений такого можно ждать, порталу Delfi рассказали в Селекционно-экспериментальном питомнике рододендронов "Бабите" Латвийского университета (ЛУ).