"Мне это кажется просто глупым", - так архитектор Зайга Гайле охарактеризовала в передаче Kāpēc породивший много дискуссий объект возле Адажской военной базы, где на постаменте за 183 000 евро установили устаревший бронетранспортер. Она выразила недоумение по поводу смысла этого проекта и поделилась своими наблюдениями о том, что в Латвии и так слишком много "смешных" памятников.
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