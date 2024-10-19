"Мне это кажется просто глупым", - так архитектор Зайга Гайле охарактеризовала в передаче Kāpēc породивший много дискуссий объект возле Адажской военной базы, где на постаменте за 183 000 евро установили устаревший бронетранспортер. Она выразила недоумение по поводу смысла этого проекта и поделилась своими наблюдениями о том, что в Латвии и так слишком много "смешных" памятников.

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