Кражи - один из самых распространенных видов преступлений в стране. Воры особенно активны осенью, когда дачи, огороды и другая недвижимость остаются на зимовку без регулярного присутствия владельцев. И сейчас Государственная полиция получает информацию о различных кражах - на данный момент воры активны на севере Видземе.

"Когда люди оставляют эти дачи на зиму, преступники чувствуют себя свободнее. Они в какой-то степени являются разведчиками, которые изучают ситуацию, а только потом занимаются своими злоключениями. Да, именно весной, осенью регистрируем больше всего. Потому что весной, когда люди возвращаются, выясняется, что осенью, когда они покидают свое жилье, это обычно и происходит", - пояснил начальник Видземского регионального управления Госполиции Имантс Митрошенко.