В период с 2019 по 2022 год больше всего пожертвований получила партия "Единство", крупные суммы пожертвований получили и "Латвия на первом месте" и Латвийская зеленая партия, выяснило Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). В то же время бюро пришло к выводу, что членские взносы платят как минимум в десять раз больше людей, чем указано в публично доступной информации, поэтому следует обсудить необходимость изменения порядка публикации данных о членских взносах.

Шесть с половиной миллионов евро за четыре года

В течение отчетного период 68 политическим партиям было пожертвовано, подарено и выплачено в качестве членских и вступительных взносов 6 565 241 евро. В 2019 году 1371 человек пожертвовал 1,7 миллиона евро, в 2020 году 1466 человек пожертвовали 729 203 евро, в 2021 году 3569 человек пожертвовали 1,56 миллиона евро, а в 2022 году 2820 человек пожертвовали 2,57 миллионов евро.

Для сравнения: в 2018 году сумма пожертвований, подарков, членских и вступительных взносов составила 3 828 893 миллиона евро, а в 2017 году - 2 812 819 евро.

Всего за отчетный период пожертвования, подарки, членские и вступительные взносы внесли 6590 человек, что, по мнению KNAB, указывает на то, что несколько человек регулярно вносят платежи в течение нескольких лет подряд.

Больше всего жертвуют "Единству" и Latvijas attīstībai

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