Близятся предпраздничный период, в этом году в декабре ожидается много выходных, а также перенесенные рабочие дни. Портал Delfi рассказывает, когда мы будем работать и отдыхать в декабре 2024 года, а также о том, что происходит, если ваш отпуск выпал на праздничные выходные дни.