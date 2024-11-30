Близятся предпраздничный период, в этом году в декабре ожидается много выходных, а также перенесенные рабочие дни. Портал Delfi рассказывает, когда мы будем работать и отдыхать в декабре 2024 года, а также о том, что происходит, если ваш отпуск выпал на праздничные выходные дни.
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