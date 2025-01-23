Буря в стакане. Сейм обсуждает, должны ли кафе и рестораны предлагать клиентам воду из-под крана

В четверг, 23 января, в Сейме развернулись долгие и острые дебаты по поводу поправок к Закону о надзоре за оборотом продуктов питания, поданных партией "Прогрессивные". Поправки обязывают в местах общественного питания предоставлять по требованию клиента водопроводную воду - бесплатно или за разумную плату.

Также предлагалось определить, что поставщик услуг общественного питания обязан предоставить потребителю информацию о наличии питьевой воды из системы водоснабжения в меню или в месте оказания услуг таким образом, чтобы клиент мог ее увидеть.

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