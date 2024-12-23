В 1927 году некий человек из Латвии подробно записывал в ежедневник все свои покупки. Кем он был, какого возраста, из Риги или провинции, семейный или одинокий, теперь установить невозможно. Но эти записи позволяют нам узнать о быте простых людей в годы первой независимости.
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