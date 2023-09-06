"Нужно понимать, что если все захотят ездить на машинах, то ездить не будет никто, потому что все будут стоять в пробках. Автомобили должны быть для экстренных случаев, есть такси, прокат автомобилей, которыми мы можем воспользоваться", — сказал в программе "Spried ar Delfi" председатель правления "Pilsēta cilvēkiem" Карлис Крекис. Он подчеркнул, что у людей должны быть удобные альтернативы, например, у общественного транспорта должен быть явный приоритет.