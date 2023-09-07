На недавней пресс-конференции Клиническая университетская больница имени Страдыня (PSKUS) в ответ на вопрос о нехватке кадров заявила, что врачей не хватает, однако ни одно отделение по этой причине пока не закрылось. В больнице более 200 вакансий. В августе Детской клинической университетской больнице (BKUS) пришлось извиняться за то, что двухлетний мальчик с открытыми ранами 12 часов ожидал операции. Одно из оправданий больницы — нехватка специалистов, пишет портал Delfi.