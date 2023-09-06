В конце июля этого года театр "Дайлес" в сотрудничестве с Латвийской музыкальной академией имени Язепа Витолса объявил набор на курс "Актер драматического театра с музыкальным направлением в образовании". Вступительные экзамены, проходившие с 23 по 25 августа, завершены, и обучение будущих актеров начнется осенью этого года. Среди преподавателей планируемого курса — Петерис Криловс, Виестурс Кайриш, Юрис Вайводс и многие другие артисты театра. В том числе легендарный режиссер Адольф Шапиро.

Сотрудничество с театром "Дайлес"

Как рассказал на пресс-конференции 5 сентября директор театра "Дайлес" Юрис Жагарс, переговоры с Адольфом Шапиро о преподавании состоялись в августе этого года. "Шапиро был в Латвии и провел здесь довольно много времени, — сказал Жагарс. — Он является гражданином Израиля, поэтому для него нет никаких препятствий, чтобы приехать и работать здесь. Сейчас мы предложили ему возможность обучать молодых актеров. Он не будет находиться здесь постоянно, но в период до весны он будет приезжать на своего рода сессии".