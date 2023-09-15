Правда ли, что правительство Эвики Силини — благодарность за избрание Эдгара Ринкевича? Как будут предохраняться от влияния Лемберга? Надо ли однополые союзы приравнять к браку? Может ли президент выбирать своего заместителя? Почему поправки к Закону об иммиграции не вызывают счастья, но выполнять их надо? Об этом президент Эдгар Ринкевич рассказал журналисту Ольге Драгилевой в программе Kāpēc на Delfi TV.

Президент Эдгар Ринкевич официально вступил в должность 8 июля. До того он 11 лет трудился министром иностранных дел, а до этого у него был опыт работы главой канцелярии президента Затлерса. На пост главы государства его выдвинуло Новое единство в ответ на кандидата от "Объединенного списка" Улдиса Пиленса. О едином кандидате коалиция договориться не смогла.

Бывшие партнеры не поддержали Ринкевича — на свою должность он был избран голосами оппозиции, которая теперь и сформировала правительство. Такой поворот позволил критикам власти утверждать, что новоизбранному главе государства придется "платить" за голоса местами во власти.

Правительство Кариньша продержалось всего три месяца. Сегодня Сейм планирует утвердить сформированное Эвикой Силиной правительство. К власти вернется Союз зеленых и крестьян (СЗК). В Кабмин впервые вошли Прогрессивные. После круга почета по стране с подробным отчетом в соцсетях.

16 сентября президент Ринкевич отправляется с недельным рабочим визитом в США. Его заменит нынешний спикер Сейма Эдвард Смилтенс — ведь к моменту сообщения о поездке нового спикера Гунара Кутриса от СЗК еще не утвердил Сейм.

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