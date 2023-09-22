Возмущение общественности методическими материалами, в которых преподавателям предлагается объяснять школьникам понятия гендера и гендерной дисфории, вполне понятно, ведь большинство общества не готово говорить о том, что любой ребенок или молодой человек видит в социальных сетях, заявила руководитель организации Papardes zieds Ивета Келле в программе Spried ar Delfi. Министр образования и науки Анда Чакша видит ошибки в том, как создан этот материал и кому он стал доступен. По ее мнению, этот скандал отбросил нас как общество на несколько лет назад в понимании того, как "здоровым образом" говорить с детьми о сексуальности. "Сейчас эта тема попала на очень плохую почву", — сказала министр.