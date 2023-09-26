На прошлой неделе министр иностранных дел Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") работал в Нью-Йорке. Вице-председатель Европейской комиссии (ЕК), комиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис ("Новое Единство") вылетел с визитом в Китай. У обоих за плечами международная политическая карьера и представительство Латвии в Брюсселе. Кого в следующем году выдвинут на пост комиссара ЕК?

О возможной конкуренции между ними говорят не только в местных политических кругах, но и за пределами Латвии. А Домбровскис не скрывает своего желания продолжить работу на старом месте. "Я готов продолжать работать в этих направлениях", — заявил он в конце лета в эфире программы Латвийского телевидения (LTV) "Rīta Panorāma". О своих планах на будущее Кариньш публично не говорит. На данный момент этого от него и не требуется. "Как правило, в политике чем раньше выходишь, тем сильнее по тебе бьют", — сказал предшественник Домбровскиса Андрис Пиебалгс.