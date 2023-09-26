Служба государственной безопасности (СГБ) оценивает заявления скандально известного канадского психолога Джордана Питерсона об агрессивной войне России в Украине, однако о каких-то конкретных действиях в отношении Питерсона, который через месяц должен приехать в Ригу, в СГБ пока не говорят.

В октябре Джордан Питерсон завершит в Риге промо-тур своей последней книги "За гранью порядка: еще 12 правил жизни", а 27 октября выступит для своих латвийских слушателей в "Arēnа Rīgа". Билеты на это мероприятие стоят от 40 до 100 евро. Встреча пройдет на английском языке и продлится более часа. Как убедился портал Delfi, не раскуплено еще много билетов в разных секторах арены.

Вскоре после новости о предстоящем приезде канадского мыслителя в Ригу латышские активисты выразили в соцсетях свое недоумение и возмущение, заявив, что Питерсону, учитывая его высказывания о вторжении России в Украину, не место в Латвии. Визит Питерсона в страны Балтии организует литовская компания MB Mindnet, накануне он выступит и в Вильнюсе.

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