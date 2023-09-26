Выборы, состоявшиеся в России в начале сентября этого года, в целом прошли спокойно и без особых неожиданностей — их ход и итоги показывают, что режим Владимира Путина продолжает сохранять контроль над внутриполитическими процессами в стране, и для этого у него есть как возможности, так и инструменты, необходимые для сохранения власти и обеспечения победы Путина на предстоящих президентских выборах в России, заключает Бюро по защите Сатверсме (SAB).