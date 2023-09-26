Выборы, состоявшиеся в России в начале сентября этого года, в целом прошли спокойно и без особых неожиданностей — их ход и итоги показывают, что режим Владимира Путина продолжает сохранять контроль над внутриполитическими процессами в стране, и для этого у него есть как возможности, так и инструменты, необходимые для сохранения власти и обеспечения победы Путина на предстоящих президентских выборах в России, заключает Бюро по защите Сатверсме (SAB).
SAB напоминает, что с 8 по 10 сентября в России проходили выборы 21 регионального руководителя — губернатора, избраны 16 региональных парламентов, в 12 городах прошли выборы в самоуправления. Это были крупнейшие выборы в России после вторжения в Украину.
Учитывая предстоящие в следующем году выборы президента России, региональные выборы следует рассматривать как тест, исходя из того, что приемы, использованные на этих выборах, будут применены и на следующих.