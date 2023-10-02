В предыдущие годы, когда инфекция Covid-19 была распространена более широко, алгоритм тестирования отличался, и частота заражений была выше. Сегодня наблюдается небольшой рост числа заражений, но это нельзя сравнить с тем временем, когда в день заболевало по 1 000 человек, сказала порталу Delfi Илзе Арая из Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Она подчеркнула, что сейчас действует другой алгоритм тестирования, поэтому большинство людей сами делают тесты на Covid-19 и лечатся дома, консультируясь со своим лечащим врачом. Такие люди не входят в общее число инфицированных — только случаи госпитализации и лабораторного обследования.

"Что касается распространенности ковида, то надо помнить, что это данные мониторинга — мы не можем сказать, сколько в Латвии болеет людей. Многие делают домашние тесты дома. Лишь небольшая часть населения проходит тестирование в лабораториях", — сказал Арая в интервью Delfi.

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