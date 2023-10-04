Вайрис Берзиньш, нынешний руководитель Элейского пожарного поста, четыре раза в разговоре упоминает пожарного, который хотел продолжить работу, но ушел, потому что иначе "семью не прокормить". Что касается самой пожарной части — она работает, но без сотрудников Елгавского поста невозможно укомплектовать смены. Для этого сюда приезжают пожарные из Бауски и даже Кандавы.