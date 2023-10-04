Вайрис Берзиньш, нынешний руководитель Элейского пожарного поста, четыре раза в разговоре упоминает пожарного, который хотел продолжить работу, но ушел, потому что иначе "семью не прокормить". Что касается самой пожарной части — она работает, но без сотрудников Елгавского поста невозможно укомплектовать смены. Для этого сюда приезжают пожарные из Бауски и даже Кандавы.
Село находится в 28 километрах от Елгавы, а депо — в центре, напротив англиканской часовни. Рабочий день начинается в 8 утра и заканчивается после полуночи. Каких-то тенденций вызовов нет — бывает, что их не поступает целую неделю.
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