С 1 октября вступил в силу новый порядок расчета пособий по безработице в определенных ситуациях. Он касается случаев, когда в период получения пособия по болезни или отпуска по уходу за ребенком, по беременности или родам работодатель выплатил работнику ранее заработанную премию, либо когда часть периода расчета средней зарплаты пришлась на отпуск по уходу за ребенком, а другую часть человек отработал. Об этом рассказывает lvportals.lv.

На практике бывают ситуации, когда начисленная сумма пособия по безработице значительно меньше положенной по логике, поскольку при расчете пособия учитывается, например, выплаченная работодателем премия в размере 100 евро, но не пособие по болезни в размере 800 евро. Чтобы такой несправедливости не случалось, в правила Кабинета министров внесли изменения: месяц с "невыгодным" периодом исключат из расчета средней зарплаты.

В правила Кабинета министров № 752 от 16 ноября 2021 года "Правила о пособиях по безработице и похоронном пособии" внесли поправки, которые устанавливают порядок определения нового периода в 12 календарных месяцев для расчета среднего заработка, если часть этого периода человек находился в отпуске, связанном с рождением и уходом за ребенком. Они вступили в силу с 1 октября.

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