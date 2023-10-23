Проблемы со здоровьем создают долгосрочные повседневные ограничения для каждого третьего жителя Латвии, свидетельствуют данные опроса Eurostat. Это самый высокий показатель среди всех стран Евросоюза. Delfi попробовал разобраться, почему болезнь или инвалидность так сильно понижает качество жизни в нашей стране, и что для решения проблемы можно сделать на уровне государства и Евросоюза.

Болезнь как наказание

Евросоюз не имеет четкой формулировки понятия "инвалидность". Вопросы оценки состояния здоровья населения и предоставления нуждающимся необходимой помощи и услуг находятся в компетенции национальных правительств, поэтому в одних странах при конкретном диагнозе людям может полагаться государственная поддержка и льготы, а в других — нет.

Конвенция Организации Объединенных Наций о правах инвалидов, принятая в декабре 2006 года, определяет понятие инвалидности довольно широко: "К лицам с ограниченными возможностями относятся лица, имеющие долговременные физические, психические, интеллектуальные или сенсорные нарушения, которые при взаимодействии с различными барьерами могут препятствовать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими". Именно эту формулировку использует для своих оценок Европейская аудиторская палата, которая на днях выпустила очередной обзор о ситуации с правами людей с инвалидностью в странах ЕС.

Считается, что серьезные проблемы со здоровьем, так называемую "самозаявленную инвалидность", имеют 87 миллионов европейцев, или каждый четвертый старше 16 лет. Учитывая старение населения ЕС, это число, вероятно, увеличится, отмечают авторы доклада. По итогам анализа ситуации в 27 странах, эксперты констатируют, что предыдущие действия ЕС по улучшению жизни людей с ограниченными возможностями оказались малоэффективными: поиск работы и борьба с бедностью по-прежнему остаются для этой группы серьезной проблемой.

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