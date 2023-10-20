В прошлом году на пляже Гауя в Сигулде пропала Эвита. Спустя трое суток обширных поисков — 28 июня — тело девочки нашли в реке между поселком и Сигулдой. В этом году ей исполнилось бы шесть лет. Ее самым близким людям — матери Инге и приемному отцу Тому — предъявлены серьезные обвинения. При этом они продолжают воспитывать двух маленьких детей.

Дело об утонувшей девочке расследовалось Северным участком Пиериги Рижского регионального управления Государственной полиции. Оно было передано в прокуратуру Пиериги для привлечения к ответственности матери и приемного отца Эвиты. Обвинения выдвинуты по двум пунктам: убийство по неосторожности и жестокое или насильственное обращение с несовершеннолетним, если это причинило ему физические или психические страдания. Обвинения были предъявлены после того, как полиция установила, что лица, обязанные заботиться о безопасности девочки, оставили ее без присмотра в непосредственной близости от воды, не обеспечив тем самым постоянного присмотра за ребенком в соответствии его возрастом. По словам Инги, с которой беседовал Delfi, она не признает своей вины. Она ждет встречи с адвокатом, чтобы защищать себя в суде.