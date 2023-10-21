Болдерайский памп-трек, спортивная площадка в Ильгюциемсе или место для временной уличной торговли в Гризинькалнсе? Это лишь небольшая часть идей по развитию районов Риги. Рижане могут проголосовать за своего фаворита.

До 31 октября рижане могут проголосовать за одну из идей развития районов столицы, представленных на конкурс жителями города и объединениями жителей районов. Проекты, получившие наибольшую поддержку, получат городское финансирование и будут реализованы. Самые популярные идеи проектов — создание детских площадок, скейт-парков, спортивных зон и зон отдыха, установка освещения, повышение безопасности дорожного движения по различным адресам в Риге. Портал Delfi рассказывает о всех 30 проектах (в этой статье — первые 15, вторая часть списка будет опубликована в воскресенье, 22 октября).

Проголосовать за любой из проектов можно на сайте balso.riga.lv и лично в клиентских пунктах Центра жителей районов города Риги. Отдать голос можно также очно с 13.00 до 17.00 24 октября в Ильгюциемской библиотеке и 31 октября в Имантской библиотеке.

Каждый житель может отдать голос только один раз и только за один проект. Голосовать можно начиная с 16 лет. Голосование завершится в 21.00 во вторник, 31 октября.

Конкурс проектов — это возможность для жителей напрямую решать, как использовать часть городского бюджета. В этом году из бюджета выделено 700 000 евро. На реализацию каждого проекта — 70 000 евро, что означает: как минимум 10 из 30 идей, вынесенных на голосование, будут реализованы.

В прошлом году общая сумма финансирования проектов из городского бюджета также составила 700 000 евро. В голосовании приняли участие 42 852 жителя, выступившие за реализацию 12 проектов.

Рижское самоуправление организует конкурс и голосование жителей с 2019 года — уже в пятый раз. За четыре года на реализацию были переданы 36 проектов. Из них 12 проектов реализованы полностью, а 24 проекта в настоящее время находятся на различных стадиях реализации.

Ознакомиться (и проголосовать!) со всеми проектами, поданными в этом году, можно здесь. Портал Delfi коротко и на русском языке рассказывает о 15 проектах, которым можно отдать свой голос до 31 октября.

Напоминаем: всего проектов 30. Вторая часть списка будет опубликована в воскресенье, 22 октября.

Болдерайский памп-трек Спортивная площадка в Ильгюциемсе Место для временной уличной торговли в Гризинькалнсе Расширение детской площадки в Плявниекском парке (Березовой роще) Благоустройство мультифункциональной площадки спорта и отдыха в Дарзини Создание игровой/спортивной площадки на улице Сеску (Дарзциемс) Создание детской площадки в Золитудском сквере Создание игровой площадки для подростков в Чиекуркалнсе Установка освещения в Засулаукском мануфактурном парке Создание детской площадке "Гнездо ржанки" в Яунциемсе Благоустройство площадки перед выходом на пляж в Вецаки Создание первой вертикальной скейт-рампы в Риге — на путепроводе Даудерсалы (Саркандаугава) Культурное скейт-пространство в Межапарке Благоустройство территории возле Велнэзерса (Югла) Крупнейший скейт-парк в Вецмилгрависе

Болдерайский памп-трек: подробности

Памп-трек (pump track, от англ. pump — качать и англ. track — трасса) — специальная велотрасса, представляющая собой чередование ям, кочек и контруклонов и не содержащая ровных участков.

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