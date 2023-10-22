Зона для солнечных ванн в Кенгарагсе? Плавучий парк отдыха на Кипсале? Или современная велостоянка в "Тихом центре"? Рижская дума собирает голоса рижан, чтобы выбрать проекты по развитию районов столицы. На что именно будут выделены средства, выяснится в ходе голосования.



До 31 октября рижане могут проголосовать за одну из идей развития районов столицы, представленных на конкурс жителями города и объединениями жителей районов. Проекты, получившие наибольшую поддержку, получат городское финансирование и будут реализованы. Самые популярные идеи проектов — создание детских площадок, скейт-парков, спортивных зон и зон отдыха, установка освещения, повышение безопасности дорожного движения по различным адресам в Риге. Портал Delfi рассказывает о всех 30 проектах (это вторая часть, а первые 15 проектов списка можно найти тут).

Проголосовать за любой из проектов можно на сайте balso.riga.lv и лично в клиентских пунктах Центра жителей районов города Риги. Отдать голос можно также очно с 13.00 до 17.00 24 октября в Ильгюциемской библиотеке и 31 октября в Имантской библиотеке.

Каждый житель может отдать голос только один раз и только за один проект. Голосовать можно начиная с 16 лет. Голосование завершится в 21.00 во вторник, 31 октября.

Конкурс проектов — это возможность для жителей напрямую решать, как использовать часть городского бюджета. В этом году из бюджета выделено 700 000 евро. На реализацию каждого проекта — 70 000 евро, что означает: как минимум 10 из 30 идей, вынесенных на голосование, будут реализованы.

В прошлом году общая сумма финансирования проектов из городского бюджета также составила 700 000 евро. В голосовании приняли участие 42 852 жителя, выступившие за реализацию 12 проектов.

Рижское самоуправление организует конкурс и голосование жителей с 2019 года — уже в пятый раз. За четыре года на реализацию были переданы 36 проектов. Из них 12 проектов реализованы полностью, а 24 проекта в настоящее время находятся на различных стадиях реализации.

Ознакомиться (и проголосовать!) со всеми проектами, поданными в этом году, можно здесь. Портал Delfi коротко и на русском языке рассказывает о 15 проектах, которым можно отдать свой голос до 31 октября.

Напоминаем: всего проектов 30. Первую часть списка можно найти тут.

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Зона для отдыха и солнечных ванн у Кенгарагского променада: подробности



Кенгарагс — единственный микрорайон города Риги с длинной набережной и променадом вдоль Даугавы.

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