Ралфсу 11 лет. Он учится в 4 классе Лиепайской 8-й средней школы. Только один раз в этом учебном году он пришел домой из школы счастливым, потому что в тот день в школе не было мальчиков, которые его обижают. Остальные дни становятся для Ралфса испытанием. Каждый день над ним издевался один из одноклассников, а иногда к нему присоединялся и другой. Мама мальчика, Илзе Минтале, решила перестать об этом молчать.