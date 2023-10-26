Национальные вооруженные силы (НВС) объявили новый конкурс на закупку продовольствия. Один из читателей Delfi обратил внимание портала на то, что в список включены такие товары, как омары, тигровые креветки и морские гребешки. Как пояснили Delfi в НВС, это необходимо для того, чтобы в соответствии с требованиями НАТО военнослужащие из стран-членов в районе проведения миссии были обеспечены питанием, эквивалентным питанию в их родной стране.
Представитель НВС Робертс Скраучс отметил, что, учитывая тот факт, что в Латвии постоянно ротируются войска из 11 стран, входящих в состав многонациональной боевой группы, список необходимых продуктов питания достаточно обширен.
Скраучс пояснил, что в закупках продовольствия для НВС находятся и эксклюзивные продукты, которые не используются для ежедневного питания, а заказываются и готовятся по запросу, например, к юбилеям или праздникам стран-членов НАТО.