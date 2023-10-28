В Латвии в прошлом году аборты сделали семи девочкам в возрасте до 14 лет. Об этом в дискуссии передачи Kāpēc на Delfi TV сообщила ведущий исследователь Института общественного здоровья Рижского университета имени Страдиня (РСУ) Гунта Лаздане. Она призвала подумать, не являются ли эти случаи ситуации теми случаями, когда более раннее сексуальное образование, связанное с контрацепцией, было бы уместным.
Нынешние стандарты образования предусматривает, что о контрацепции детям нужно рассказывать с 15 лет или в конце 9-го класса и представитель Государственного центра содержания образования (VISC) Инесе Баутре признала, что это можно было бы делать и раньше. Однако изменений не планируется.
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