Достигнуто политическое соглашение о постепенном повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для характерных латвийских овощей и фруктов, заявил на пресс-конференции в среду министр финансов Арвилс Ашераденс.

При этом в понедельник, 30 октября, партнеры по коалиции договорились в 2024 году применять пониженную ставку НДС в размере 12% вместо прежних 5% к свежим фруктам и овощам.

Сегодня Ашераденс сообщил, что планируется постепенный переход к обычной ставке 21%, а ставка 12% установлена на переходный период. Сколько он продлится, пока неизвестно.

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