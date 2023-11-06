В 26-м отделении Рижского центра психиатрии и наркологии (RNPC) через окошко в двери палаты я вижу светловолосую женщину с красными, припухшими щеками и усталыми, грустными, пустыми глазами. Видно, что в молодости она была красавицей. Как выяснилось, врачом по образованию. Лежит она в так называемом остром отделении. "Потом, к сожалению, в психиатрическое отделение", — говорит главный врач Сармите Скайда. Хотя чаще всего к алкогольной зависимости приводит многолетнее постоянное употребление алкоголя, есть и 18-, и 21-летние, у которых диагностирована алкогольная зависимость.

В детстве никто из нас не говорил: "Когда я вырасту, я стану алкоголиком!" Но все мы знаем какую-нибудь красивую, успешную и состоятельную женщину, которая пьет слишком много или слишком часто. Скорее всего, она это отрицает и даже скрывает. Мы не будем советовать, как спасти других, а расскажем о том, как спасти себя.

В Латвии трудно найти семью, которая не пострадала бы от алкоголизма. Генетическая предрасположенность означает, что дети таких родителей лучше переносят алкоголь, быстрее вырабатывают толерантность или способны много "держать". Генетика также играет большую роль в том, как быстро человек может достичь дна, однако спиться можно как за несколько лет, так и несколько десятилетий. Интеллект и тип личности тоже играют свою роль — тревожному человеку труднее справиться с зависимостью, чем спокойному. Спиваться можно и изысканными винами и коньяками, документируя свою якобы успешную жизнь в Instagram. Кто не видел инфлюенсеров на бранче в модном кафе в 11 утра с бокалом просекко в руке? И это продолжение вчерашней вечеринки. У них у всех проблемы с алкоголем? Не обязательно. Но такой лайфстайл ассоциируется с успешной, полезной, полноценной жизнью, и, безусловно, нормализует пьянство, поэтому найдутся те, для кого это закончится печально. Хорошая новость заключается в том, что действительно можно пить всю жизнь периодически выпивать и не спиться — это называется умеренностью. Проблема только в том, что нужно уметь балансировать.