Фото: DELFI

В субботу утром портал Delfi наблюдал, как в двух разных районах Риги проходил рейд Госполиции по выявлению пьяных водителей и других нарушителей правил дорожного движения.

Полицейские отправились в рейд на черном джипе, в котором трудно распознать нетрафарированную полицейскую машину — внешне нет вообще никаких признаков, например, двух антенн, которые часто упоминаются как отличительная черта таких машин. Автомобиль фиксирует не только скорость, с которой другие транспортные средства движутся в его радиусе, но и наличие у них OCTA и техосмотра.

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