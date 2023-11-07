В субботу утром портал Delfi наблюдал, как в двух разных районах Риги проходил рейд Госполиции по выявлению пьяных водителей и других нарушителей правил дорожного движения.

Полицейские отправились в рейд на черном джипе, в котором трудно распознать нетрафарированную полицейскую машину — внешне нет вообще никаких признаков, например, двух антенн, которые часто упоминаются как отличительная черта таких машин. Автомобиль фиксирует не только скорость, с которой другие транспортные средства движутся в его радиусе, но и наличие у них OCTA и техосмотра.