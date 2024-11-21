Лишить права голоса на муниципальных выборах граждан РФ и Беларуси — такие поправки к Конституции рассмотрел на днях парламент Эстонии по предложению коалиции. Эта инициатива еще больше сближает политический мейнстрим Эстонии и Латвии в попытках использовать российско-украинскую войну для ужесточения политики в отношении нацменьшинств.

Русский язык в сфере образования, проживающие в стране граждане России и Беларуси, православная церковь – после вторжения России в Украину в феврале 2022-го эти три вопроса оказались в фокусе повышенного политического внимания не только в Латвии, но и в Эстонии.

Delfi изучил, как за последние три года изменилось отношение эстонских властей к русскоговорящим жителям страны и чем подход северных соседей отличается от латвийского.

Граждане РФ: остаться можно, голосовать нельзя?

Что делают в Эстонии?

Вскоре после восстановления независимости Эстония законодательно урегулировала вопросы гражданства и миграции, в результате чего 60% постоянного населения были признаны гражданами страны, а остальные стали "иностранцами", которые должны были получить вид на жительство.

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