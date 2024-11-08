В четверг правящая коалиция внесла в парламент Эстонии законопроект о поправке в Конституцию страны. Власти предлагают существенно (по их оценкам, на 72 тысячи) сократить число иностранцев, которые могут участвовать в муниципальных выборах — в первую очередь, лишить этого права россиян и белорусов. Delfi рассказывает, каковы шансы у этой инициативы, к каким последствиям она может привести и что об этом думает оппозиция.

Авторы инициативы, правящие "Партия реформ", социал-демократы и Eesti 200, предлагают переписать 156-ю статью основного закона, в которой сейчас говорится: "На выборах в собрание местного самоуправления на условиях, предусмотренных законом, правом голоса обладают постоянно проживающие на территории этого самоуправления лица, достигшие возраста 16 лет". Как уточняет ERR, таким образом голосовать могут в том числе обладатели постоянных и временных видов на жительство в Эстонии независимо от гражданства.

Правящая коалиция предлагает закрепить в Конституции другую формулировку: "Граждане Эстонии, лица без гражданства, граждане Евросоюза и граждане стран НАТО, достигшие 16-летнего возраста, имеют право голосовать на выборах в советы местного самоуправления на условиях, установленных законом. Условия и порядок внесения лиц без гражданства и иностранцев, имеющих право голоса, в списки избирателей определяются законом".

В пояснительной записке необходимость обновить правила, действующие с незначительными изменениями с 2005 года, объясняют так: "Поправка к Конституции предоставляет право голоса на выборах в местные самоуправления гражданам стран, разделяющих с Эстонией демократические ценности и имеющих совпадающие интересы в сфере безопасности, а также проживающим в Эстонии лицам без гражданства, не имеющим лояльности или иных обязательств перед какой-либо другой страной", — сказано в документе.

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