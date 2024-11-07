Спустя 206 лет после своей смерти российский военачальник шотладского происхождения Михаэль Андреас Барклай де Толли оказался в эпицентре рижской "войны с памятниками". В ночь на 31 октября на Эспланаде был демонтирован посвященный ему памятник. Бронзовая статуя полководца однажды уже исчезала с постамента - в 1915 году, но в 2002 году по инициативе бизнесмена Евгения Гомберга ее восстановили. Delfi рассказывает, кем был Барклай де Толли, и как он был связан с Латвией.