Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву на этой неделе посетил страны Балтии. Визит проходит на фоне предупреждений в адрес эстонских властей со стороны официального Пекина, где недовольны планами открыть тайваньское торговое представительство в Таллине. В 2021 году Литва в похожей ситуации получила эмбарго на литовские товары на территории Китая. Ву побывал и в Латвии: какова позиция страны по вопросу Тайваня?

Тайваньское внешнеполитическое ведомство анонсировало поездку Ву в понедельник, 6 ноября. В пресс-релизе говорилось, что министр планирует провести несколько публичных выступлений, а также "встретиться с политическими лидерами и учеными для обмена мнениями по широкому кругу политических, экономических и социальных проблем на Тайване и в странах Балтии".

В среду, 8 ноября, Ву выступил с лекцией в Рижском университете им. Страдыня. "Министр сказал, что, хотя Латвия и Тайвань находятся далеко друг от друга географически, они прошли одинаковый путь демократизации, разделяют универсальные ценности свободы, прав человека и верховенства закона и недавно столкнулись с беспрецедентными проблемами", — сообщается на сайте тайваньского МИД.

Латвийский МИД об этом ничего не сообщал.

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