"Люди недостаточно оценивают риски, Covid-19 никуда не исчез" — заявил в программе Spried ar Delfi директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков, комментируя статистику вакцинации.







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