Беременные женщины — это не та группа пациентов, которая может месяцами ждать консультации врача, заявила в эфире передачи Kāpēc на Delfi TV президент Латвийской ассоциации гинекологов и акушеров Вия Вейса.

Она отметила, что ассоциация неоднократно обращалась в Министерство здравоохранения с призывом ввести "зеленый коридор" для беременных и молодых мам, но до сих пор не была услышана. Между тем парламентский секретарь Минздрава Артем Уршульский ("Новое Единство") заявил, что неофициальный "зеленый коридор" уже существует в сфере психиатрии, но расширить его можно только в случае, если найдутся деньги и специалисты.