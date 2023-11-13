Нашел ведро с золотыми монетами в заброшенном доме под Алсунгой и теперь счастливо живет за границей. Или обнаружил в подвале сундук с золотом и купил две квартиры в Риге. В Курземе под Энгуре в сарае оказался немецкий армейский вездеход, который удалось продать за большие деньги. Эти и многие другие красочные легенды ходят среди любителей латвийской истории с девяностых годов. Возможно, некоторые из них и правдивы, но находки так и остались в узком кругу. Однако нередко замечательные находки становились достоянием широкой общественности. В качестве примера можно привести обнаруженные в 1993 году награды легкоатлета Яниса Далиньша во дворе его дома в Валмиере и извлечение в 1999 году из болота в Пиенаве двух советских танков времен Второй мировой войны.
Что действительно можно найти в Латвии, а что — просто истории? Чтобы выяснить это, Delfi побеседовал с Андрисом Ругенсом, работавшим в советское время в Министерстве внутренних дел в группе по борьбе с экономическими преступлениями, которая также отвечала за поиски кладов. После восстановления независимости Латвии он несколько раз помогал наследникам найти вещи, спрятанные их предками. В основном речь идет о случаях, когда люди пытались спрятать самое ценное имущество от оккупантов во время Второй мировой войны. Ругенс также согласился поделиться своим уникальным фотоархивом найденных им ценностей.