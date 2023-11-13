В конце прошлой недели в соцсетях появилась запись с камеры наблюдения в одном из рижских ресторанов. На записи видно, как мужчина возле стойки бара наносит удар в лицо женщине. Разместивший видео пользователь соцсети Х (ранее — Twitter) предположил, что мужчина — это известный рижский ресторатор Мурад Юшко.