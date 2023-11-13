Страна-злодей, которая веками не давала жить латышам, оккупировала, русифицировала и депортировала? Страна-освободитель, который приняла Латвию "под крыло", учила, развивала и защищала от немцев? Русскоязычные жители Латвии оказываются "зажатыми" между двумя представлениями о России и о русских — да еще и между представлениями об этих представлениях. "Ведь у вас в школах учат, что Гитлер был хороший, а Россия плохая", — нередко говорят русским Латвии русские из России. А те сами не помнят, чему их учили в школе, и порой начинают верить, что в школьных учебниках истории глорифицируют нацизм. Журналисты портала Delfi проанализировали школьные учебники, рекомендованные Министерством образования, сравнили их с российскими — и попытались понять, какие воззрения сталкиваются в голове русскоязычных жителей Латвии. Это вторая часть нашего исследования — о том, как в латвийских учебниках рассказывается о России и о русских.

Спойлер: не так негативно, как можно было бы ожидать!

Как преподают историю в Латвии?

Несколько лет назад в латвийских школах появился новый предмет — "Социальные знания и история". С четвертого по шестой и с 10-го по 12-й класс дети изучают историю сквозь призму вопросов обществознания: что такое деньги, как устроено государственное управление в Латвии и в других странах, какие у людей бывают потребности, что значит "этично" и "неэтично" и т. д. Вопросы частично пересекаются и в начале основной школы, и в старших классах — отличается глубина их изучения. Исторические факты фигурируют скорее в качестве примера и не в хронологической последовательности: например, пятиклассники говорят о том, какие бывают исторические источники и как их изучают, и на примере разных свидетельств сравнивают свою жизнь с жизнью сразу и советских пионеров, и детей в Древнем Египте. Какой-то предыстории о том, что такое Древний Египет или откуда взялось пионерское движение, не дается. В одном из учебников приводится фотография пионерского галстука, значка и горна и предлагается сначала самим поразмыслить, для чего могут быть нужны эти вещи, а потом расспросить родителей, то есть получить информацию из устного источника.

Детей побуждают анализировать информацию и рассуждать о том, что они только что прочитали — правда, иногда вопросы задаются так, чтобы они пришли к такому выводу, который считается правильным. Например, предлагается прочитать отрывок из журнала Pionieris, а потом рассмотреть фотографию латвийских пионеров и обратить внимание на выражение лиц. Задается вопрос: "Отметь галочкой, было ли членство в октябрятской и пионерской организации добровольным?" Предлагается ответить только "да" и "нет", возможности ответить развернуто не предусмотрено.

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