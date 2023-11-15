Госполиция начала административный процесс в отношении ресторатора Мурада Юшко, которого запечатлели на видео в тот момент, когда он в публичном месте применил насилие в отношении женщины. Бизнесмен подтвердил, что на видео действительно засняли его, пояснив, что таким образом защищал честь семьи.